Bitlis'te 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilde 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, dün durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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