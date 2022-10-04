Bitlis'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bitlis'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

04.10.2022 11:38
Bitlis'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Tatvan'dan Ahlat istikametine giden U.K. yönetimindeki 11 AAR 037 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Karaca'ya (57) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarptığı Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Tatvan-Ahlat karayolu, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Tatvan, Bitlis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bitlis'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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