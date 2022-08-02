BİTLİS VALİSİ: VAN GÖLÜ SAHİLLERİNİN YÜZDE 65'İ SINIRLARIMIZ İÇİNDE, SAHİP ÇIKACAĞIZ

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. Burada konuşan Vali Oktay Çağatay, Van Gölü sahillerinin yüzde 65'inin Bitlis sınırları içinde olduğunu belirterek, "Hem hukuken hem de vicdanen sorumluyuz. Fakat her gün kirletiyoruz maalesef. Hepimiz sahip çıkacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın organizasyonu ile Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. Vali Oktay Çağatay başkanlığındaki toplantıya; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Menderes İşçen, Atık su Teknolojileri ve Proje Şube Müdürü Gülhan Saygılı, Çevre Mühendisi Fatma Canan Elbasan, Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ece Saraoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, belediye başkanları, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

'VAN GÖLÜ'NÜN HER GÜN KİRLETİYORUZ'

Van Gölü sahillerinin yüzde 65'in Bitlis sınırları içinde olduğunu belirten Vali Çağatay, "Hükümetimizin çıkardığı doğal sit ile ilgili mevzuat var. Bunların hepsi örnek. Hem hukuken hem de vicdanen sorumluyuz. Sahip olduğumuz özel bir Van Gölü'müz var ve herkese göstermek istiyoruz. Fakat her gün kirletiyoruz maalesef. Hepimiz sahip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Başdanışmanı hanımefendinin başkanlığında çok güzel bir koruma eylem planı yürütülüyor. Fiilen yürüyen işler var. Üzerimize düşenleri yerine getirmemiz gerekir" dedi.

'BU KEZ VAN'DA DEĞİL; BİTLİS'TE BİR ARAYA GELDİK'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan'ın himayesinde 2019 yılında başladığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın himayelerinde başladığımız 'Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı\