BİTLİS VALİSİ: VAN GÖLÜ SAHİLLERİNİN YÜZDE 65'İ SINIRLARIMIZ İÇİNDE, SAHİP ÇIKACAĞIZ - Son Dakika
Üye Girişi

BİTLİS VALİSİ: VAN GÖLÜ SAHİLLERİNİN YÜZDE 65'İ SINIRLARIMIZ İÇİNDE, SAHİP ÇIKACAĞIZ

02.08.2022 17:01
BİTLİS VALİSİ: VAN GÖLÜ SAHİLLERİNİN YÜZDE 65'İ SINIRLARIMIZ İÇİNDE, SAHİP ÇIKACAĞIZ

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. Burada konuşan Vali Oktay Çağatay, Van Gölü sahillerinin yüzde 65'inin Bitlis sınırları içinde olduğunu belirterek, "Hem hukuken hem de vicdanen sorumluyuz. Fakat her gün kirletiyoruz maalesef. Hepimiz sahip çıkacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın organizasyonu ile Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. Vali Oktay Çağatay başkanlığındaki toplantıya; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Menderes İşçen, Atık su Teknolojileri ve Proje Şube Müdürü Gülhan Saygılı, Çevre Mühendisi Fatma Canan Elbasan, Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ece Saraoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, belediye başkanları, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

'VAN GÖLÜ'NÜN HER GÜN KİRLETİYORUZ'

Van Gölü sahillerinin yüzde 65'in Bitlis sınırları içinde olduğunu belirten Vali Çağatay, "Hükümetimizin çıkardığı doğal sit ile ilgili mevzuat var. Bunların hepsi örnek. Hem hukuken hem de vicdanen sorumluyuz. Sahip olduğumuz özel bir Van Gölü'müz var ve herkese göstermek istiyoruz. Fakat her gün kirletiyoruz maalesef. Hepimiz sahip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Başdanışmanı hanımefendinin başkanlığında çok güzel bir koruma eylem planı yürütülüyor. Fiilen yürüyen işler var. Üzerimize düşenleri yerine getirmemiz gerekir" dedi.

'BU KEZ VAN'DA DEĞİL; BİTLİS'TE BİR ARAYA GELDİK'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan'ın himayesinde 2019 yılında başladığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın himayelerinde başladığımız 'Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı\

YORUMLAR
500
Van Gölü ve çevresinin 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' ilan edilmesi sevindirdi Van Gölü ve çevresinin 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' ilan edilmesi sevindirdi Arin Gölü'nün renkli misafirleri böyle görüntülendi Arin Gölü'nün renkli misafirleri böyle görüntülendi
Kaynak: DHA

Van Gölü Havzası, Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİTLİS VALİSİ: VAN GÖLÜ SAHİLLERİNİN YÜZDE 65'İ SINIRLARIMIZ İÇİNDE, SAHİP ÇIKACAĞIZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:53 Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı "Kimse neden yaptığımı sormadı" diyerek açıkladı!
15:47 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:09:10. #1.12#
SON DAKİKA: BİTLİS VALİSİ: VAN GÖLÜ SAHİLLERİNİN YÜZDE 65'İ SINIRLARIMIZ İÇİNDE, SAHİP ÇIKACAĞIZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement