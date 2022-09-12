Tatvan'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaz tatilinin sona ermesiyle 113 okulda 1814 öğretmen ile 23 bin 778 öğrenci ders başı yaptı.

İlçede 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Hidayet İlkokulu'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Remzi Demir, ilçede idareci ve öğretmenlerle, öğrencilere kaliteli bir eğitim sunmak için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı.

Öğrencilerin şiir okuduğu program, ikinci sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere çiçek vermesiyle son buldu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.