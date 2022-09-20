Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden gösterdiği fotoğraf, en çok Yunan tarafını rahatsız etti

Bitlis 'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı iki kişiden biri öldü, ağır yaralanan diğer kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Karşıyaka, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitlis'te kamyonetin çarptığı iki kişiden biri öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.