75 yıllık tarihi otelin restorasyonuna başlandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki İşletme Oteli tarihi dokusuna uygun restore ediliyor.

Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından 1947 yılında yapılan otel, açıldığı günden itibaren birçok ülkeden binlerce konuğu ağırladı.

Uzun süre atıl durumda olan otel tadilat ve restorasyon çalışmaları yapılmak üzere Tatvan Belediyesine devredildi.

Tarihi dokusuna uygun şekilde restorasyonuna başlanan otelin, belediye bünyesinde Konuk Evi ve Butik Otel olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, uzun süre boş kalan otelin bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Otelde çıkan yangın nedeniyle ahşap kısımların yandığını aktaran Geylani, şunları kaydetti:

"Harabeye dönmüş otel, belediyemiz tarafından tadilatla yenilendi. Restorasyon çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı destekleriyle başlattığımız çalışmalar sürüyor. 13 odalı otelin restoran kısmında her gün yöresel yemekler hazırlanacak. Aynı zamanda halka da açık olacak. Bu otelin Tatvan için ayrı bir önemi var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."