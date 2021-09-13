Bitlis'in Tatvan ilçesindeki lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı olmaya başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki lise öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayıyla aşı olmaya başladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, okullarda aşı uygulamalarına başlayan mobil sağlık ekipleri, aşı olmak isteyen öğrencileri, velilerinin onayını aldıktan sonra okulda aşıladı. Kaymakam Tekin Erdemir, ilçe genelinde 17 aşı noktası ve 30 mobil aşı ekibiyle 90 sağlık personelinin aralıksız çalışma yürüttüğünü söyledi.

Eğitim ve öğretimin aksamaması için okullarda da aşı uygulamasına başlandığını ifade eden Erdemir, "Aşı olmak isteyen öğrencilerimiz, velilerinin onayı alınarak aşı uygulamasına katıldı. Uzun süredir salgın dolayısıyla eğitim aksadı. İnşallah insanlar biraz daha duyarlı olur ve aşılarını yaptırırlarsa, eğitimi hiç sekteye uğratmadan hiç ara vermeden, çocuklarımız eğitimden uzak kalmadan, eğitim öğretime devam etmiş oluruz. " dedi.

Hemşire Elif İpek Karaca da ailelerin onayıyla lise öğrencilerini aşılamaya başladıklarını anlatarak, "Ailelerimiz mümkünse 15 yaş üstü çocuklarına e-devlet üzerinden çocuklarım kısmını tıklayarak aşı talebi oluştursunlar. Şu an okullarımızda katılım gayet iyi ve çocuklarımız aşı olmak istiyorlar. Ailelerimiz de bu konuda bize yardımcı oluyorlar. " değerlendirmesinde bulundu. AA

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