Tatvan sahilinde denetim yapan atlı birliğe yoğun ilgi - Son Dakika
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Tatvan sahilinde denetim yapan atlı birliğe yoğun ilgi

22.08.2022 18:27
Tatvan sahilinde denetim yapan atlı birliğe yoğun ilgi

Bitlis'in Tatvan sahilinde ilk defa denetim yapan Atlı Polis Birliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bitlis'in Tatvan sahilinde ilk defa denetim yapan Atlı Polis Birliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı etkinliklerinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Birliği, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünün isteği üzerine güvenlik denetimi çerçevesinde Tatvan sahilinde devriye gezdi. Tatvan sahilinde gezen Atlı Polis Birliğini gören vatandaşlar ve çocuklar meraklı gözlerle izledi. Kimi vatandaşlar atları severken kimi ise atlı polislerin yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Tatvan sahilinde dış çekimi yapan gelin ve damat ise atlı birliğin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatvan sahilindeki atlı birlik, sahil boyunca Tatvanlıların merak ve hayranlık dolu bakışları arasında gezdi. - BİTLİS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan sahilinde denetim yapan atlı birliğe yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan sahilinde denetim yapan atlı birliğe yoğun ilgi - Son Dakika
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