Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla gerçekleşecek olan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı etkinliklerinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Birliği, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünün isteği üzerine güvenlik denetimi çerçevesinde Tatvan sahilinde devriye gezdi. Tatvan sahilinde gezen Atlı Polis Birliğini gören vatandaşlar ve çocuklar meraklı gözlerle izledi. Kimi vatandaşlar atları severken kimi ise atlı polislerin yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tatvan sahilinde denetim yapan atlı birliğe yoğun ilgi - Son Dakika

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