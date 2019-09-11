Son Dakika Haberleri: Bitlis'in Valiliğinden trafik kazasıyla ilgili açıklama
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Bitlis'in Valiliğinden trafik kazasıyla ilgili açıklama

15 dakika önce

Bitlis'in Valiliği, Hizan'da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bitlis'in Valiliğinden trafik kazasıyla ilgili açıklama, System.String[]

Bitlis'in Valiliği, Hizan'da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.


Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hizan ilçesi Kalkanlı köyü Derince mevkiinde saat 09: 30 sıralarında 65 AZ 282 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada 6'sı çocuk 4'ü yetişkin olmak üzere toplam 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 8 vatandaşımız Hizan ve Bitlis Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Sevk edilen yaralıların tedavileri sürdürülmektedir. Ölen 6 öğrencinin, 5'nin Bitlis'te 1'nin İstanbul'da eğitimini devam etmekte oldukları anlaşılmış olup, kaza ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi. - BİTLİS

Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:10 Kaynak: İHA
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