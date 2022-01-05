Son dakika haberi! BİTLİS'İN YÖRESEL AYAKKABISI 'HARİK' SÜS EŞYASI OLDU - Son Dakika

BİTLİS yöresine özgü ayakkabı türü olan, bir dönem halk oyunları ekiplerinin de yöresel kıyafetlerin altına giydiği 'harik' son dönemlerde süs eşyası olarak üretilmeye başlandı.

Halk Eğitim Merkezi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 1997 yılında açtığı kursta mesleği öğrenen ve bugüne kadar sürdüren Haydar Yılmaz (42), birçok fuar ve tanıtım günlerine katılarak yöresel ayakkabı olan Harik'i tanıttı. Halen yok olmaya yüz tutan el sanatları arasında yer alan Harik sanatının yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için yılda 2 aylık kurslar düzenlediklerini belirten Yılmaz, mesleğin zorlu olması ve pazarının olmaması nedeniyle kimsenin aldığı kursu sürdürmediğini söyledi.

Yılmaz, kurumların dönemsel ve küçük destekleri ile ayakta tutmaya çalıştığı sanatı, bugünlerde minyatür harikler yaparak sürdürdüğünü söyledi. Hariki artık halk oyunları ekiplerinin de almadığını belirten Yılmaz, Harik, Bitlis'e ait geleneksel bir ayakkabı ve yüzyıllar boyunca kullanılmış. Keçi kılı ve kendirden yapılan harik, yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutma özelliğine sahip. 12 ayrı aşamadan geçiriliyor ve yapımı 5-6 gün sürüyor. Dernekler ve üniversite halkoyunları topluluklarına daha önce yapıyorduk. Maalesef son 3-4 yıldır halkoyunları ekipleri de hariki tercih etmekten vazgeçti. Bu şekilde olunca mesleği sürdürmede sıkıntılar yaşamaya başladım. Bu sıkıntıları gidermek için artık minik harikler üretmeye başladım. Hem mesleği sürdürüyorum hem de ailemin geçimini bu şekilde sağlıyorum dedi.