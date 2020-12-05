Yüksek yaylalarda 800 ton kara kovan balı üretildi - Son Dakika

Yüksek yaylalarda 800 ton kara kovan balı üretildi

05.12.2020 11:05

Bitlis'in Hizan ilçesinde zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarda üretilen 800 ton kara kovan balı, yurt içi ve dışından alıcı buluyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarda üretilen 800 ton kara kovan balı, yurt içi ve dışından alıcı buluyor.

İlkbaharda ilçenin zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarına bırakılan, söğüt dallarından yapılan ve etrafı çamurla sıvanmış özel kovanlarda üretilen kara kovan balı, yüksek prolin değeri, farklı aroması ve lezzetiyle ilgi görüyor.

Katkı maddesi kullanılmadan doğal olarak üretilen 800 ton kara kovan balı, verilen siparişlere göre Avrupa'ya ve yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Kara kovan balının kilogramını 200 ila 350 liradan satan arıcılar, elde ettikleri gelirle ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Prolin değeri 1300'e kadar çıkıyor"

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine, dağlarla çevrili zengin bitki örtüsüne sahip Hizan'da vatandaşların geçimini arıcılıkla sağladığını söyledi.

Bu yıl kara kovan balı hasadının tamamlanmak üzere olduğunu, bir süre sonra kovanları düşük rakımlı yaylalara taşıyacaklarını belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Hizan kara kovan balı dünyaca biliniyor. Balımızın bir kısmı Avrupa'daki ülkelerde bir kısmı da ülkemizde tüketiliyor. Bütün devlet büyüklerimize bu ballardan gönderiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği prolin değeri 300 civarındayken, kara kovanlarımızdaki balların prolin değeri 1300'e kadar çıkıyor. Oldukça zengin bir floramız, dünyada eşi benzeri olmayan yaylalarımız var. Bu yıl hasat bitmek üzere. Verimli bir sezon geçirdik."

Ekinci, ilçede yaklaşık 110 bin kovanın yüzde 80'nini kara kovanların oluşturduğunu, 360 aktif arıcının üretim yaptığını, her kara kovandan 2 ila 8 kilogram bal alındığını aktardı.

Doğal üretildiği için balın her yerden rağbet gördüğünü dile getiren Ekinci, şöyle devam etti:

"İçinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Hastalıklarla doğal yollarla mücadele ediyoruz. Kimyasal kullanmadığımız için balda kalıntı olmuyor. Hizan kara kovan balı, dünyaca bilinen bir bal olduğu için sezon başlamadan önce siparişlerimizi alıyoruz. Bu yıl da balımız bitmek üzere. Hizan farklı bir bölge ve bitki örtüsü oldukça zengin. Kekik ve geven yoğun olduğundan balın kalitesi de yüksek oluyor. Bu yıl yaklaşık 1200 ton bal bekliyoruz. Bu balın 800 tonu kara kovan, diğerleri ise fenni kovanlardan oluşuyor. Üreticilerimiz piyasada balın kilosunu 200-350 liradan satıyor. Bu da ilçemize büyük bir gelir sağlıyor."

İyi ve kaliteli bal elde etmek için yüksek rakımlı yaylalarda olmaları gerektiğine değinen Ekinci, "Sıcak bölgelerde bal kalitesi düşük ve kıvamı istenilen şekilde olmuyor. İyi bir bal için rakımı 2000 ve üzerinde olan yaylalara çıkmak gerekiyor." dedi.

Yüksek yaylalarda 800 ton kara kovan balı üretildi
Yüksek yaylalarda 800 ton kara kovan balı üretildi
Yüksek yaylalarda 800 ton kara kovan balı üretildi
Yüksek yaylalarda 800 ton kara kovan balı üretildi

Bitlis, Ekinci, Hizan, Kovan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksek yaylalarda 800 ton kara kovan balı üretildi - Son Dakika


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