Bitlis kar altında - Son Dakika

Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent beyaz esarete teslim olurken, havadan çekilen görüntüler ise hayran bırakıyor.



Bitlis'te dört gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise iki metreyi aştı. Okulların tatil edildiği kent merkezinde tek katlı evler ve tabelalar kara gömüldü. Şehir merkezinde Bitlis Belediyesi, köy ve mezra yollarında ise il özel idaresi ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor.



Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının bu hafta da belli aralıklarla devam edeceği bildirildi.



Bitlis'in Tatvan ilçesinde ise esnaflar kardan Eskimo evi yaparak içinde çay içmenin keyfini yaşadı. - BİTLİS