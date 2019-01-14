Son Dakika Haberleri: Bitlis Kar Hapsinde

Bitlis Kar Hapsinde

44 dakika önce

Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim bir gün süre ile ara verildi.

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Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim bir gün süre ile ara verildi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Tek katlı evlerin kara gömüldüğü kentte, eğitime ise bugün için ara verildi. Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 173 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirtti. Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

Bitlis, Kar, Güncel
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