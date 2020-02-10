Bitlis kar hapsinde - Son Dakika
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Bitlis kar hapsinde

6 saat önce

Bitlis genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, okullar da tatil edildi.

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Bitlis genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, okullar da tatil edildi.


Kent merkezinde 1 metre 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde 400 yerleşim yeri yolunun kapandığını söyledi. Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.


Tek katlı evler kara gömüldü


Tek katlı evlerin karla kaplandığı kentte, vatandaşlar evlerinin çevresini ve kar altında kalan araçlarını temizlemek için çaba gösterdi. Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve karlı olacağı bildirildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalması beklenen bölgede rüzgar, güneyli yönlerden orta zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esecek" denildi.


Eğitime kar engeli


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde (Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köyler, tüm ilçeler ve ilçelere bağlı tüm köylerde) 11 Şubat 2020 Salı günü için eğitime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Şubat Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.


Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde ise Rahva bölgesinde kar yağışı ve tipinin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. - BİTLİS

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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