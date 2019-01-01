Bitlis Kara Gömüldü
1 saat önce
BİTLİS'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
BİTLİS'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar
kalınlığı kent merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaşırken, tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı.
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis
merkezde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve araçlar kardan görünmez oldu. Kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi'ne ait 9 ayrı şantiyede 60 iş makinesi ve 90 personel, kapan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:08 Kaynak: DHA
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