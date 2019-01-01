Son Dakika Haberleri: Bitlis Kara Gömüldü

Bitlis Kara Gömüldü

1 saat önce

BİTLİS'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

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BİTLİS'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaşırken, tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı.

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis merkezde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve araçlar kardan görünmez oldu. Kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi'ne ait 9 ayrı şantiyede 60 iş makinesi ve 90 personel, kapan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

Kar, Bitlis, Güncel
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