Son Dakika Haberleri: Bitlis Kara Gömüldü

Bitlis Kara Gömüldü

10 dakika önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent beyaz esarete teslim olurken, havadan geçilen görüntüsü ise izleyenleri hayran bırakıyor.

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent beyaz esarete teslim olurken, havadan geçilen görüntüsü ise izleyenleri hayran bırakıyor.

Kar kalınlığı şehir merkezinde yaklaşık 2,5 metreyi bulurken, havadan görüntülenen şehir ve tek katı evler ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerin başında gelen Bitlis, yağışla birlikte zor günler geçiriyor. Özellikle tek katlı evlerin bulunduğu alan adeta beyaza bürünürken, oluşan manzara ise kendine hayran bıraktı.

Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te birkaç gün önce 300'e yakın köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin geceli ve gündüzlü çalışmalar sonucunda bugün itibari ile bu rakam 40'a kadar düştü.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri ana ve ara arterlerde çalışmalarını sürdürürken, iş makinelerinin giremediği dar sokaklar ise insan gücüyle temizleniyor.

Rahva bölgesinde genelde sis etkili olurken, trafikte ise aksamalar yaşanıyor.

Tek katlı evlerde oturan vatandaşlar, özellikle eksi 15'e kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle evlerinin pencerelerini naylonla kapladıklarını ve böylece soğuğu bir nebzede olsa azaltmak istediklerini belirttiler.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü tekrar başlayacağı bildirildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:23 Kaynak: İHA

Türkiye, Kar, Bitlis, Güncel
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