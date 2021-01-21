Bitlis kara gömüldü 214 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bitlis kara gömüldü 214 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde 2, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aştı. Araçlar, evler, duraklar ve tabelalar kardan kaybolurken, 214 köy yoluna da ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis'te geçen hafta çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezinde 2 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aştı. Etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte belediyeye ait iş makineleri de yollarda genişletme çalışmalarına başladı.

İl özel idaresi, karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kent merkezindeki kar ise kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunan meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşün yaşandığını bildirdi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 214 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu, karla mücadele ekiplerinin 7/24 mesailerine devam ettiğini bildirdi. 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi.