Bitlis kara gömüldü: 260 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bitlis kara gömüldü: 260 köy yolu ulaşıma kapandı

13.03.2022 14:34

Bitlis kara gömüldü: 260 köy yolu ulaşıma kapandıBİTLİS Bitlis'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 260 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis kara gömüldü: 260 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS Bitlis'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 260 köy yolu ulaşıma kapandı. Tek katlı evler, arabalar ve tabelalar ise kardan adeta kayboldu.

Yaklaşık 5 gündür yağan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kent genelinde 260 köy yolunu ulaşıma kapattı. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evlerin çatılarındaki karlar yerdeki karlarla birleşirken, bu evlerde yaşayan vatandaşlar ise evlerine girip çıkmak için adeta kardan tüneller açtı. Belediye ve karayolları ekipleri karla mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 260 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi. Bitlis Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yollarda iş makineleri, iş makinelerinin giremediği sokak ve merdivenlerde ise insan gücü ile karla mücadeleyi sürdürüyor. Kentin ileri gelenlerinden Kemal Kaya, 63 yaşında olduğunu ve en son 1987 yılının Mart ayında bu kadar karın yağdığını söyledi.

Tek katlı evlerde oturan Nurullah Özgenel ise çatısındaki karın yerdeki karla birleştiğini söyledi.

Bitlis kara gömüldü: 260 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis kara gömüldü: 260 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis kara gömüldü: 260 köy yolu ulaşıma kapandı

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BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI; 260 KÖY YOLU KAPANDI BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI; 260 KÖY YOLU KAPANDI ÜMRANİYE'DE KARLI YOLDA KAYAN OTOMOBİL KAMERADA ÜMRANİYE'DE KARLI YOLDA KAYAN OTOMOBİL KAMERADA

Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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