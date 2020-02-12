Bitlis kent merkezi ile Tatvan ve Ahlat ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis kent merkezi ile Tatvan ve Ahlat ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Bitlis kent merkezi ile Tatvan ve Ahlat ilçelerinde eğitime kar engeli

6 saat önce

Bitlis'te etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve Tatvan ilçesinde iki, Ahlat ilçesinde ise bir gün eğitime ara verildi.

Bitlis kent merkezi ile Tatvan ve Ahlat ilçelerinde eğitime kar engeli, System.String[]

Bitlis'te etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve Tatvan ilçesinde iki, Ahlat ilçesinde ise bir gün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerdeki okullarda 13-14 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Tatvan Kaymakamlığı da kötü hava koşulları nedeniyle iki gün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçedeki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat'ta eğitime ara verildiğini, kamu personeli engelli ve hamilelerin ise idari izinli olacağı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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