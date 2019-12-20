Bitlis 'kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis 'kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu - Son Dakika

Bitlis 'kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu

6 saat önce

BİTLİS 'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu.

BİTLİS 'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu

Bitlis 'kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:28 Kaynak: DHA
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