Son Dakika Haberleri: Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı,  Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, polis ve  jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında, Bitlis I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki  operasyonların devam ettiği aktarıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:09 Kaynak: DHA
Tatvan, Bitlis, Güncel
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