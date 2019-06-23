Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:09 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis
'in Tatvan
ilçesi kırsalında, polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında, Bitlis I·l Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma
Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği aktarıldı.
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