Son Dakika Haberleri: Bitlis kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bitlis kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis- Tatvan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda yakın hava desteğiyle birlikte toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:10 Kaynak: DHA
Tatvan, İçişleri Bakanlığı, Bitlis, Güncel
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