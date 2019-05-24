Bitlis kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:10 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis
'in Tatvan
ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis- Tatvan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda yakın hava desteğiyle birlikte toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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