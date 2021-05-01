BİTLİS KIRSALINDA 90 KİLO EL YAPIMI PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BİTLİS KIRSALINDA 90 KİLO EL YAPIMI PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
01.05.2021 09:58
BİTLİS kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda toprağa gömülü 90 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
BİTLİS kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda toprağa gömülü 90 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Keçili köyü kırsalında PKK'lı teröristler tarafından araziye yaşam malzemesi ve patlayıcı gizlediği bilgisine ulaştı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha edilmesi amacıyla 'Eren-11 Şehit J. Asb. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-34' operasyonu düzenledi. Keçili Köyü kırsalında yapılan aramalarda 90 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş kablo komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Patlayıcı, yapılan incelemelerin ardından yerinde imha edildi.
Son Dakika Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor