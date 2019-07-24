Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
37 dakika önce
Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bitlis Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:31 Kaynak: AA
kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
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