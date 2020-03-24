Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda... - Son Dakika

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Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda...
6 saat önce
Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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