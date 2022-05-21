Bitlis kırsalında, patlayıcı yapımında kullanılan 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis kırsalında, patlayıcı yapımında kullanılan 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

21.05.2022 18:29
Bitlis kırsalında, patlayıcı yapımında kullanılan 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, patlayıcı yapımında kullanılan, 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirdi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, patlayıcı yapımında kullanılan, 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Yukarı Ölek köyü Azdinan sırtı kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda toprağa gömülü halde 11 adet, 30 litrelik bidonlar halinde el yapımı patlayıcı düzeneklerinde kullanılmak üzere hazırlanmış ve mazotla güçlendirilmiş, 430 kilogram amonyum nitrat bulundu.

Amonyum nitratın emniyetli bir şekilde imha edildiği bildirilirken terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Amonyum Nitrat, Bitlis, Güncel, Son Dakika

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