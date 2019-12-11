Bitlis kırsalında PKK'lılar tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis kırsalında PKK'lılar tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis kırsalında PKK'lılar tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis merkez kırsalında PKK'lı teröristler tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi.

Bitlis kırsalında PKK'lılar tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi, System.String[]

Bitlis merkez kırsalında PKK'lı teröristler tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi.


Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez kırsalında BTÖ mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine, 10 Aralık 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit GK Muhsin Apak 2019-100 Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda, 10 Aralık 2019 günü köy yoluna gömülü vaziyette, plastik kova içerisine hazırlanmış, amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş, uzaktan telsiz komutalı 30 Kilogram El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Ele geçirilen EYP, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edildi. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, Aralık, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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