Bitlis Medeniyet Platformu'ndan

Bitlis Medeniyet Platformu tarafından Tatvan ilçesinde "Dünyada ve Türkiye'de neler oluyor" konulu konferans düzenlendi.



Siyaset Bilimci Murat Bahadır Akkoyunlu'nun katılımıyla Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen konferans yoğun ilgi gördü. Düzenlenen konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Cengiz Şahin, "Bitlis Medeniyet Platformu tarafından düzenlenen konferansımıza hoş geldiniz. Dönem başkanı olarak hepinizi Medeniyet Platformu bileşenleri adına saygı ile selamlıyorum. Dönem başkanlığını devraldığımızdan bu yana etkinlik üzerine etkinlik yapıyoruz ve Allah'ın izni ile yapmaya devam edeceğiz. Burada bulunan katılımcılar ve bizler, hocamızdan inşallah feyiz alır, buraya gelemeyenlere de bizler aktarırız. Tekrardan hoş geldiniz, konferansımız hayırlara vesile olur inşallah" diye konuştu.



Gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından ise Siyaset Bilimci Murat Bahadır Akkoyunlu tarafından "Dünyada ve Türkiye'de neler oluyor" konulu konferans verildi. Dünya ve ülkemiz gündemindeki konulara değinen Murat Bahadır Akkoyunlu, "Türkiye'mizde, bölgemizde ve dünyada ne oluyor? Kim yapıyor? Niçin ve nasıl yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Yaşanan tüm bu olayları doğru şekilde tahlil etmek gerekiyor" dedi.



Konuşmasının devamında yaşanan olaylarla ilgili tahlillerde bulunan Murat Bahadır Akkoyunlu, konferansını davetlilerden gelen soruları cezalandırarak sonlandırdı.



Düzenlenen konferansa Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - BİTLİS