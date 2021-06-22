Bitlis Merkez ve Hizan'da 21 Haziran 2021 Günü Bazı Köy ve Mezralarda İlan Edilen "Sokağa Çıkma Yasağı" Kaldırıldı - Son Dakika

Bitlis İli Hizan ve Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce, Yolalan köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 02. 00'da başlatılan Sokağa Çıkma Yasağı, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 20. 00'dan itibaren kaldırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ