Bitlis merkez ve Tatvan'da okullara 'kar' tatili - Son Dakika
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Bitlis merkez ve Tatvan'da okullara 'kar' tatili

23.03.2022 20:33
Bitlis merkez ve Tatvan'da okullara 'kar' tatili

BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesi ile bağlı köylerde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesi ile bağlı köylerde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Bitlis merkez, Tatvan ve bağlı köy beldelerimizde YİBO'lar hariç diğer tüm okullar 24 Mart perşembe günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmasalarına karar verilmiştir" denildi.


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Bitlis Valiliği, Tatvan, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis merkez ve Tatvan'da okullara 'kar' tatili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis merkez ve Tatvan'da okullara 'kar' tatili - Son Dakika
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