Bitlis merkez ve Tatvan'da okullara 'kar' tatili - Son Dakika

BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesi ile bağlı köylerde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Bitlis merkez, Tatvan ve bağlı köy beldelerimizde YİBO'lar hariç diğer tüm okullar 24 Mart perşembe günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmasalarına karar verilmiştir" denildi.