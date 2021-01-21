Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı - Son Dakika
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Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı

21.01.2021 12:59
Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı

BİTLİS'te, 1 haftadır süren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı, 2 metreyi buldu.

BİTLİS'te, 1 haftadır süren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı, 2 metreyi buldu. Yağışın durmasının ardından ekipler, yol açma ve genişletme çalışması başlattı. 214 köy yolunun kapalı olduğu kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Bitlis'te yoğun kar yağışının ardından güneş açtı. Kar yağışının durmasının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte yaşayanlar, araçlarını kar altından çıkarmaya çalışırken, iş makineleriyle de mahalle aralarında yol açma ve genişletme çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis ve ilçelerinde 214 köy yolunun kardan dolayı kapalı olduğunu, 9 şantiyede 52 iş makinesiyle 75 kişilik personelin karla mücadele çalışması yaptıklarını belirterek, kapalı köy yollarının kısa sürede yeniden açılacağını söyledi.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının gelecek haftaya kadar beklenmediğini, kent merkezindeki kar kalınlığının 2 metre, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulduğunu açıkladı. Soğuk havanın etkili olacağı Bitlis'te halkın özellikle çatılardaki buz sarkıtları ve kar kütlelerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: DHA
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