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Bitlis merkezde kar yağışı - Son Dakika

Bitlis merkezde kar yağışı

09.12.2021 15:14
Bitlis merkezde kar yağışı

BİTLİS'te, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

BİTLİS'te, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla sokaklar, bembeyaz oldu.

Kent merkezinde dün gün boyu yağmur yağmasının ardından bugün kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezine mevsimin ilk karı düşerken, zaman zaman sis de bastırdı. Trafikteki sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar, beyaz örtüyle kaplandı. Yağışların gün boyu etkili olup, gece saatlerinde bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtildi.


Bitlis merkezde kar yağışı
Bitlis merkezde kar yağışı
Bitlis merkezde kar yağışı
Bitlis merkezde kar yağışı
Bitlis merkezde kar yağışı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis merkezde kar yağışı - Son Dakika


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