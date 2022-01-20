Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2)
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis'te Güroymak ilçesinin Tahtalı köyünde oturan tansiyon hastası Hüseyin Genç (72) ile Hizan ilçesinde 6'ncı çocuğuna hamile olan Zübeyde Üzen (32) paletli ambulansla evlerinden alınarak Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Genç ve Üzen'in hastanedeki tedavileri sürerken, yakınları ise 112 ekiplerine teşekkür etti. Bitlis-Baykan karayolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜ
-Ambulanslardan detay
-Ambulansın karda ilerlemesi
-Hastaların ambulansa alınması
-Genel detaylar
BİTLİS (DHA)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... HASTALARIN İMDADINA PALETLİ AMBULANSLAR YETİŞTİ - Son Dakika