Son dakika haberi... HASTALARIN İMDADINA PALETLİ AMBULANSLAR YETİŞTİ - Son Dakika

Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2)

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis'te Güroymak ilçesinin Tahtalı köyünde oturan tansiyon hastası Hüseyin Genç (72) ile Hizan ilçesinde 6'ncı çocuğuna hamile olan Zübeyde Üzen (32) paletli ambulansla evlerinden alınarak Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Genç ve Üzen'in hastanedeki tedavileri sürerken, yakınları ise 112 ekiplerine teşekkür etti. Bitlis-Baykan karayolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜ

-Ambulanslardan detay

-Ambulansın karda ilerlemesi

-Hastaların ambulansa alınması

-Genel detaylar

BİTLİS (DHA)