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Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltı

16.02.2022 16:28
Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltı

Bitlis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bitlis'te 7, Giresun ve Kahramanmaraş'ta birer olmak üzere aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, Kahramanmaraş'ta bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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