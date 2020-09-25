Bitlis merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

BİTLİS merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından Bitlis merkezli İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi.Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:58 - Kaynak: DHA
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