Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu - Son Dakika
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Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

07.06.2022 20:03

Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube görevlilerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Bitlis merkezli Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Ağrı, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu
Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu
Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu
Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu
Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu
Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

YORUMLAR
500
Bitlis'te eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı Bitlis'te eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu - Son Dakika

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