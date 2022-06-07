Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

Taksiden çıplak şekilde inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı

Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube görevlilerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Bitlis merkezli Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Ağrı, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.