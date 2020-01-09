Bitlis merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Bitlis merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

6 saat önce

Bitlis merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Bitlis merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

Bitlis merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 7 Ocak'ta çeşitli adreslere eş zamanları operasyonların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 17 şüphelinin İstanbul, Van, Hakkari, Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 29,29 gram eroin,

47,15 gram esrar,

10,83 gram sentetik uyuşturucu,

31 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 cam aparat ve

pompalı av tüfeği ele geçirildiği bilgisi verilen açıklamada, kent ve çevresinde gençleri zehirleyen, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti
Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım

Son Dakika Haberleri
17:42 Burdur'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
17:42 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
17:42 Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
17:41 Mersin eski eşinin tüfekle vurup sakat bıraktığı kadın: emine bulut gibi ölmek istemiyorum - Son Dakika
17:37 İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:46:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]