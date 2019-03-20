Son Dakika Haberleri: Bitlis Merkezli 6 İlde Eşzamanlı Terör Operasyonu

Bitlis Merkezli 6 İlde Eşzamanlı Terör Operasyonu

29 dakika önce

Bitlis merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Merkezli 6 İlde Eşzamanlı Terör Operasyonu, System.String[]
Bitlis merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla geçmiş dönemlerde icra edilen faaliyetlerde elde edilen dokümanlar ve istihbarı bilgiler neticesinde 20.03.2019 günü Bitlis-Batman-Siirt-Mardin-İzmit- İstanbul illerini kapsayacak şekilde Şehit J.Ütğm Ömer bozkurt operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında 'PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapma' suçlarından 4 kişi Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmış ve 12 kişiye de adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:36 Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa
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