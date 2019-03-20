Bitlis Merkezli 6 İlde Eşzamanlı Terör Operasyonu
29 dakika önce
Bitlis merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Bitlis
merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla geçmiş dönemlerde icra edilen faaliyetlerde elde edilen dokümanlar ve istihbarı bilgiler neticesinde 20.03.2019 günü Bitlis-Batman-Siirt-Mardin-İzmit- İstanbul
illerini kapsayacak şekilde Şehit J.Ütğm Ömer bozkurt operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında 'PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapma' suçlarından 4 kişi Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmış ve 12 kişiye de adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:36 Kaynak: İHA
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