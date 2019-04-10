Son Dakika Haberleri: Bitlis Merkezli Bahis Operasyonu: 87 Gözaltı

Bitlis Merkezli Bahis Operasyonu: 87 Gözaltı

42 dakika önce

Bitlis merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 87'si gözaltına alındı.

Bitlis Merkezli Bahis Operasyonu: 87 Gözaltı, System.String[]
Bitlis merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 87'si gözaltına alındı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun 117 adreste gerçekleştirildiği, 114
şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilen açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 87 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Bitlis, Güncel
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