Bitlis Merkezli Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltıBİTLİS - Bitlis merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı



BİTLİS - Bitlis merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde; aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici

İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak

Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı

Meteoroloji Uyardı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Çamur Şeklinde Yağış Bekleniyor