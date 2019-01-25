Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
55 dakika önce
Bitlis merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.
Bitlis
merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon neticesinde, aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:59 Kaynak: AA
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