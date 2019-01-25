Son Dakika Haberleri: Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

55 dakika önce

Bitlis merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.

Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Bitlis merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon neticesinde, aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:59 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
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