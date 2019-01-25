Son Dakika Haberleri: Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 14 Gözaltı

Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 14 Gözaltı

1 saat önce

Bitlis merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
Bitlis merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde; aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa, Güncel
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