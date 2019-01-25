Son Dakika Haberleri: Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonunda 14 Gözaltı

Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonunda 14 Gözaltı

15 dakika önce

BİTLİS'te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonunda 14 Gözaltı, System.String[]
BİTLİS'te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan  2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel
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