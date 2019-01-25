Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonunda 14 Gözaltı
15 dakika önce
BİTLİS'te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
BİTLİS'te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:26 Kaynak: DHA
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