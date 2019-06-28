Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonuna 15 tutuklama
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BİTLİS merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden, 15'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:27 Kaynak: DHA
BİTLİS merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden, 15'i tutuklandı. Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, 25 Haziran'da Güroymak ve Tatvan
ilçeleri ile Van
, Diyarbakır
, Malatya
ve Konya
'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ile sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 18 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 1 kişinin ise arandığı belirtildi.
- Bitlis
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