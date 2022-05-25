BİTLİS MERKEZLİ PKK / KCK OPERASYONU 11 GÖZALTI - Son Dakika
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BİTLİS MERKEZLİ PKK / KCK OPERASYONU 11 GÖZALTI

25.05.2022 18:53

BİTLİS merkezli 3 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS merkezli 3 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü PKKKCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Tatvan, Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında 2 kişinin arandığı bildirildi.

BİTLİS MERKEZLİ PKK / KCK OPERASYONU 11 GÖZALTI
BİTLİS MERKEZLİ PKK / KCK OPERASYONU 11 GÖZALTI
BİTLİS MERKEZLİ PKK / KCK OPERASYONU 11 GÖZALTI
BİTLİS MERKEZLİ PKK / KCK OPERASYONU 11 GÖZALTI

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Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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