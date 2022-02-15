Bitlis merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Tatvan'da 1, Güroymak'ta 3, Ahlat'ta 10, Adilcevaz'da 1, Hizan'da 3, Diyarbakır'da da 1 kişi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.