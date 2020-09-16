BİTLİS merkezli 3 il ve 2 ilçede PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Bitlis Valiliği, operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası suçlamasıyla 7 şüpheliye yönelik ilimiz merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde A.K., B.S., H.D., M.Ş.Ç., M.S.G., H.E. ve H.K. yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir."

- Bitlis