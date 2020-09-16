Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

BİTLİS merkezli 3 il ve 2 ilçede PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
BİTLİS merkezli 3 il ve 2 ilçede PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Bitlis Valiliği, operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası suçlamasıyla 7 şüpheliye yönelik ilimiz merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde A.K., B.S., H.D., M.Ş.Ç., M.S.G., H.E. ve H.K. yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir."


- Bitlis

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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