Son Dakika Haberleri: Bitlis Merkezli Pkk/kck Operasyonunda 4 Gözaltı

Bitlis Merkezli Pkk/kck Operasyonunda 4 Gözaltı

1 saat önce

BİTLİS merkezli 6 kentte polisin PKK/KCK bölücü terör örgütü üyeleri ile yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Merkezli Pkk/kck Operasyonunda 4 Gözaltı, System.String[]
BİTLİS merkezli 6 kentte polisin PKK/KCK bölücü terör örgütü üyeleri ile yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında adı geçen ve halen cevzaevinde bulunan 12 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Bitlis'te bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla geçmiş dönemlerde icra edilen faaliyetlerde elde edilen dokümanlar ve istihbari bilgiler doğrulsunda bugün Biltis merkezli Batman, Siirt, Mardin, İzmit veİstanbul'da eş zamanlı Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında adı geçen ve halen cezaevinde bulunan 12 kişi hakkında ise işlem yapıldığı açıklandı. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:59 Kaynak: DHA

PKK, Bitlis, Güncel
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