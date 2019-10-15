Bitlis merkezli terör operasyonu

Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla bugün 6 şüpheli ve adrese yönelik Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, C.B, O.B, Ş.G, İ.Ö, F.A. ve S.O. gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel içerikli dergi/gazete ve ajanda ele geçirilmiştir."

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.