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Bitlis merkezli terör operasyonu: 6 gözaltı

57 dakika önce

BİTLİS merkezli Tatvan, Mutki, Mersin ve İstanbul'da yapılan operasyonda 'terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları' belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkezli terör operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

BİTLİS merkezli Tatvan, Mutki, Mersin ve İstanbul'da yapılan operasyonda 'terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları' belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Polisi, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda da terör örgütü üyesi olan ve örgüt propagandası yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilere yönelik Bitlis ile Tatvan, Mutki, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, C.B., O.B., Ş.G., İ.Ö., F.A. ve S.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


Tatvan, Bitlis, Mutki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:22 Kaynak: DHA
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